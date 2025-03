Importante ed ennesimo riconoscimento per l’azienda Wonder di Cremona, leader nella produzione di valvole, accessori, utensili e misuratori di pressione per il settore automotive.

Dal 2019 Wonder è stabilmente tra le 1000 imprese Champions italiane secondo la classifica stilata dal Centro Studi di italypost.it, in collaborazione con Il Corriere della Sera.

“Si tratta – spiega l’amministratore delegato dell’azienda Matteo Gosi – di un premio basato su una classifica relativa a dati economici aziendali come fatturato e redditività. L’anno scorso abbiamo fatturato 40 milioni di euro e abbiamo avuto un’ottima redditività nei mercati e nei settori in cui operiamo”.

Prendendo in analisi i bilanci degli ultimi 6 anni, lo studio mette in evidenza le imprese che meglio hanno performato in Italia in termini di margine operativo lordo, ossia di profitto d’impresa.

Risultati aziendali importanti, nonostante la crisi del settore auto, che permetteranno a tutti i dipendenti di ricevere un sostanzioso premio di produzione.

Simone Bacchetta

