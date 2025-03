Altro tentativo di furto a Casaletto Vaprio nella notte. Secondo quanto riferito da alcune testimonianze, infatti, l’obiettivo preso d’assalto è stato il supermercato D Più di Via Montello, insieme alla farmacia vicina all’edificio, portando a termine un colpo da circa 3000 euro.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri di Crema, i ladri hanno forzato una finestra retrostante al supermercato, entrando e rubando dalle casse circa 1000 euro. Dopo il colpo, però, non si sono fermati.

Infatti, successivamente hanno creato un buco tra i due luoghi, sfondando il muro in cartongesso, entrando così in farmacia: dalla cassaforte hanno rubato circa 2000 euro. Le telecamere di videosorveglianza sono state danneggiate in entrambi i locali, per favorire il colpo.

Per la farmacia di Casaletto Vaprio è il quarto furto accaduto nel giro di qualche anno: l’ultima volta, circa cinque mesi fa, i malviventi sfondarono il vetro, lasciando anche vistose tracce di sangue. Una situazione che continua a mettere a disagio i lavoratori e i residenti del posto, che ora chiedono chiarezza e giustizia per questi assalti continui.

