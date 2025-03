La notizia della scomparsa del giovane Alessandro Costa ha sconvolto il mondo della Sported Maris, società di calcio alla quale era profondamente legato e dove da diversi anni allenava i piccoli calciatori, in qualità di tecnico dell’attività di base. Non solo, Alessandro ha giocato anche per diversi campionati nella prima squadra della Sported, conquistando anche importanti successi, e solo da poco si era trasferito al Chieve, mantenendo comunque un legame fortissimo con la società del Maristella. Lo testimonia il ricordo di Giulio Maldotti, vicepresidente della Sported Maris: “Alessandro era un nostro tecnico dell’attività di base, ma prima di tutto un grande amico e una persona fondamentale. Un ragazzo di un valore non facilmente misurabile. La notizia della sua scomparsa ci ha lasciati scossi e increduli. Trovare le parole per ricordarlo senza dire cose banali in un momento come questo non è facile. Era un ragazzo d’oro: il figlio che ogni mamma vorrebbe, l’amico fidato che ognuno vorrebbe al suo fianco, insomma una persona d’oro. Le mie possono sembrare frasi fatte, ma la notizia ci ha lasciati veramente distrutti. Come società Sported Maris siamo vicini alla famiglia e stiamo ancora valutando come muoverci, per adesso abbiamo sospeso tutte le attività di oggi e stiamo valutando di sospendere anche l’attività del fine settimana, perché la cosa non può passare così in maniera facile”.

Maldotti ricopre il ruolo anche di direttore della Canottieri Flora, società di cui Alessandro Costa era socio e frequentatore, assieme alla famiglia. “Al Flora era sempre presente – ricorda Maldotti – e lo ricordano tutti come un ragazzo solare, che non si è mai reso protagonista di “colpi di testa”. Era un esempio per tutti i suoi amici, per tutti i ragazzi più giovani di lui. Anche in società è stato sempre una persona squisita, con una famiglia eccezionale, ma anche con una compagna e un bimbo altrettanto eccezionali. Si fa fatica a superare questo momento. Voglio solo manifestare la vicinanza a tutte le persone che lo conoscono e, in particolare, a tutte le persone care e la famiglia. Per me era un amico, con il quale ho condiviso tanti momenti. Siamo ancora tutti increduli e stiamo riflettendo su come muoverci”.

La Sported Maris, attraverso i suoi canali social, ha ricordato con questo messaggio Alessandro Costa: “Non abbiamo parole per quanto è successo… Prima di essere un forte giocatore e un bravo educatore-allenatore, sei un grande Uomo. Hai dato tanto alla Nostra Società, sei stato una guida per tutti i nostri giovani e una colonna portante del gruppo Storico. Hai cresciuto tanti ragazzini di tutte le età, sempre con grande gioia, passione e competenza e sempre col tuo splendido sorriso. Siamo vicini a Greta, Leo e tutti i tuoi familiari. Ci mancherai tanto Ale”.

Mauro Maffezzoni

