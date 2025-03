La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona annuncia l’apertura del primo Bando 2025, finalizzato al finanziamento di progetti di utilità sociale promossi da enti del Terzo Settore e altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio cremonese. Il bando mira a migliorare la qualità della vita della comunità locale, rafforzando i legami di solidarietà e incentivando donazioni da privati, imprese ed enti a favore di iniziative di carattere sociale. La Fondazione, con il supporto di Fondazione Cariplo, metterà a disposizione complessivamente 310.000 euro per la realizzazione dei progetti selezionati.

Settori di intervento. Saranno ammessi a finanziamento progetti riguardanti:

Assistenza sociale e sociosanitaria;

Istruzione e formazione;

Sport dilettantistico per soggetti svantaggiati;

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico;

Promozione della cultura e dell’arte;

Salvaguardia dell’ambiente e della natura.

Condizioni di partecipazione. Potranno partecipare al bando enti senza scopo di lucro quali ONLUS, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, parrocchie e altri enti del Terzo Settore operanti nella provincia di Cremona. L’importo complessivo di ciascun progetto dovrà essere compreso tra 5.000 e 80.000 euro, con un contributo massimo della Fondazione pari al 50% dell’importo totale e comunque non superiore a 20.000 euro.

Scadenze e Modalità di Presentazione. Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente online attraverso il portale della Fondazione (www.fondazioneprovcremona.it) entro e non oltre le ore 12:00 del 19 maggio 2025. I progetti selezionati verranno annunciati entro giugno 2025 e dovranno essere realizzati entro il 19 maggio 2027. La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro il 19 giugno 2027.

Criteri di Selezione. I progetti saranno valutati in base alla qualità della proposta, coinvolgimento di reti e partenariati, valore aggiunto per la comunità e sostenibilità economica e complementarietà con altre fonti di finanziamento. Fondazione Comunitaria ricorda inoltre che fino al 16 aprile 2025 è possibile partecipare anche al Bando Porte Aperte 2025 di Fondazione Cariplo per cui Fondazione Comunitaria ha stanziato un finanziamento di 60.000 euro.

