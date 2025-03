Una giornata all’insegna dello sport, dell’educazione e del divertimento per celebrare il bene più prezioso e sensibilizzare i più giovani sull’importanza dell’acqua e della sua tutela. Sabato 22 marzo il Centro Sportivo Stradivari di Cremona ospiterà un grande evento organizzato da Vanoli Basket Cremona e Padania Acque S.p.A. in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, con il coinvolgimento di tutti i progetti scuola Vanoli & School che hanno visto la partecipazione di 28 scuole ed oltre 2500 studenti delle primarie di Cremona e provincia e il settore minibasket Vanoli Young. Un’iniziativa che unisce sport e sostenibilità, dove i bambini dai 5 ai 12 anni e le loro famiglie potranno vivere un’esperienza unica attraverso laboratori tematici, giochi di minibasket, attività di trucca-bimbi e momenti di condivisione con le mascotte ufficiali delle due società. La festa, a ingresso gratuito, si terrà all’interno del palazzetto del Centro Sportivo Stradivari in via Milano e prenderà il via alle ore 10:30 con l’accoglienza, seguita dall’inizio dei giochi a stazioni alle 10:45. Alle 12:30 ci saranno i saluti finali e l’omaggio di gadget, mentre a chiudere l’evento sarà un momento conviviale con aperitivo alle 12:45.

Tra le attività principali spicca il laboratorio con Rachel, che guiderà i bambini in un viaggio tra il tema dell’acqua e il basket, sensibilizzandoli sull’importanza di un uso consapevole delle risorse idriche. Un’occasione perfetta per imparare divertendosi, con giochi interattivi e momenti di creatività. “La pallacanestro, come ogni sport, è un incredibile strumento educativo e di aggregazione. Con questa giornata vogliamo trasmettere ai più piccoli l’importanza dell’acqua non solo come risorsa fondamentale per la vita, ma anche come elemento essenziale per la pratica sportiva e il benessere quotidiano” – ha dichiarato Andrea Conti, General Manager della Vanoli Basket Cremona.

“Il tema scelto dalle Nazioni Unite per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua 2025 è la conservazione dei ghiacciai, una tematica importante anche per il nostro territorio perché sottolinea la necessità di proteggere queste riserve naturali di acqua, fondamentali per disporre di acqua potabile – ha commentato Cristian Chizzoli, Presidente di Padania Acque. La festa del 22 marzo sarà l’occasione per rimarcare l’urgenza di preservare le risorse idriche anche grazie all’impegno delle giovani generazioni, attente e sensibili alla tutela dell’acqua e dell’ambiente. I giovani sono i custodi e gli eredi del nostro Pianeta, per questo motivo Padania Acque, con la preziosa collaborazione di Vanoli Basket, promuove iniziative di educazione ambientale che hanno per protagonista l’acqua”.

L’Amministratore delegato di Padania Acque, Alessandro Lanfranchi, sottolinea l’importanza della storica partnership con Vanoli Basket che «fa leva sulla condivisione di valori in cui crediamo fortemente e che ci impegniamo a promuovere: sostenibilità ambientale e consumo dell’acqua del rubinetto abbinata alla pratica sportiva e a sani stili di vita; azioni concrete per il nostro benessere e per quello del pianeta che abitiamo. L’evento si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione promosso da Vanoli Basket Cremona e Padania Acque, che da anni collaborano per diffondere tra i giovani la cultura della sostenibilità attraverso il linguaggio universale dello sport.

Una giornata da non perdere, per celebrare insieme il bene più prezioso del nostro pianeta: l’acqua.

