“Le mie emozioni su tela”. Franca Formis torna a esporre le sue opere a Cremona fino al 30 marzo. “In questa edizione mi sono espressa in maniera diversa, ho portato qui a Cremona anche quadri di mare che di solito presento solo a Forte dei Marmi, molto interessanti per le case marittime. Porto anche una nuova sequenza di fiori che a me piacciono molto e poi una sequenza rupestre. Dipingo in base a quello che interiorizzo, a quello che vedo, a quello che mi ispira. Ecco perché non faccio solo un genere di cose e ne faccio tante” ci racconta Franca Formis alla vigilia del Vernissage che si terrà alle 17 sabato nella sala ex Borsino di via Solferino a Cremona.

“Amo la natura – prosegue Formis – ho portato dei quadri rupestri che abbracciano la nostra terra, le nostre terre padane, un quadro del Po che rappresenta la nostra città che noi tutti amiamo. Ci sono anche i quadri marittimi che sono realizzati con dell’acrilico su una base di sabbia. La tela viene incollata sulla sabbia e sopra ci dipingo. Sono molto originali e materici”.

All’inaugurazione della mostra sarà presente anche il critico d’arte Alessio Musella che cura una galleria a Forte di Marmi e una a Dubai. “È un personaggio molto capace, che se ne intende tanto e sicuramente darà spiegazioni soddisfacenti a tutti quelli che verranno a trovarmi. Sono convinta perché è molto bravo. Ringrazio anche mia figlia Chiara che è molto brava e mi rappresenta graficamente”.

