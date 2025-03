Ennesimo incidente a Pieve San Giacomo, nel pomeriggio di venerdì, all’incrocio tra la via Postumia e la Sp33.

Ad essere coinvolti nello schianto un furgone e un’automobile: il primo, guidato da un ragazzo italiano di 27 anni e proveniente dalla via Postumia, non avrebbe rispettato la precedenza dovuta, entrando in collisione con il mezzo, una Fiat Punto, proveniente da Cicognolo; al volante, un 43enne indiano.

Sul posto sono presto arrivati i soccorsi del 118, con ambulanza e automedica, insieme ai vigili del fuoco e la Polizia per i dovuti rilievi.

Lo scontro, particolarmente violento con entrambi i veicoli distrutti, non ha però provocato feriti gravi, con gli uomini che sono stati trasportati in ospedale in codice verde per i controlli del caso.

Un incrocio, quello tra la via Postumia e la strada provinciale 33, dove gli incidenti sono ormai normalità: anche per questa ragione, infatti, nei prossimi mesi dovrebbero prendere il via i lavori per la realizzazione di una nuova rotonda.

Andrea Colla

