Oltre 300 pellegrini sono partiti, nella prima mattinata di venerdì 21 marzo, insieme al vescovo Antonio Napolioni alla volta di Roma per il pellegrinaggio giubilare diocesano che li porterà a varcare la soglia della Porta Santa della Basilica di San Pietro.

Tre giorni di preghiera e cammino condiviso nei luoghi di grande importanza per la fede, oltre che di notevole significato culturale e storico, che a causa delle condizioni di salute del Santo Padre, purtroppo, non potranno concludersi con l’Angelus in Piazza San Pietro, com’era in origine previsto.

Il pellegrinaggio giubilare diocesano, promosso dal Segretariato diocesano pellegrinaggi con il supporto dell’agenzia ProfiloTours, si aprirà ufficialmente nel pomeriggio a Roma, presso la chiesa Dives in Misericordia, con la celebrazione penitenziale e la Messa presieduta dal vescovo Napolioni.

La giornata di sabato 22 marzo, che si aprirà con il ritrovo di tutti i partecipanti presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme per l’Eucaristia, sarà caratterizzata al mattino da un itinerario artistico storico-artistico della Capitale suddivisi a gruppi. Nel pomeriggio il momento più atteso, con il passaggio della Porta Santa.

