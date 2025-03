All’ultimo Festival di Sanremo è arrivato soltanto 28esimo, ma come spesso accade in queste occasioni, le radio e le classifiche stanno ribaltando il risultato. La sua “Il ritmo delle cose” è tra le canzoni più apprezzate e ascoltate. Reduce da questo e da altri grandissimi successi, Rkomi sarà in concerto a Cremona: è lui infatti il primo nome annunciato dal Tanta Robba Festival, per la rassegna “TRF Live sotto Il Torrazzo”.

Una notizia che ha già scatenato la corsa al biglietto tra i tantissimi fan di Rkomi (vero nome Mirko Martorana), anche perchè si tratta dell’unica data estiva in Lombardia. Con decine di dischi d’oro e di platino alle spalle, Rkomi è stato giudice di X Factor nel 2022 e ha partecipato per due volte a Sanremo. Il suo Taxi Driver è stato l’album più venduto in Italia nel 2021.

Il giovane artista si esibirà venerdì 5 settembre 2025. Le prevendite da lunedì 24 marzo alle ore 14.

