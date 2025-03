Sono stati mesi di preparazione intensa quelli che hanno portato alcuni ragazzi del Liceo Scientifico Aselli a eccellere nell’ambito matematico e delle neuroscienze.

Due le squadre che si sono cimentate nella gara distrettuale della “Disfida Matematica”, competizione su scala nazionale organizzata dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università Cattolica di Brescia. La partecipazione a questa fase ha consentito di poter accedere alle semifinali nazionali di Cesenatico previste per il mese di maggio. Data l’impossibilità, per una stessa scuola, di iscrivere più squadre nello stesso luogo, gli studenti partecipanti – sette per ciascuno dei due gruppi – hanno gareggiato in due città diverse: una squadra, accompagnata dalla prof.ssa Anna Colombi, si è recata a Brescia, mentre l’altra, guidata dalla prof.ssa Claudia Bianchi, ha svolto la competizione a Parma.

Ed è stato un trionfo: il gruppo che ha gareggiato a Brescia, guidato da Chiara Moretti, ha conquistato il nono posto su trentasei squadre partecipanti, aggiudicandosi la partecipazione all’ambita semifinale di Cesenatico. “Siamo ormai “veterani” di questa competizione – commenta Moretti – e devo dire che il nostro impegno è stato premiato. Dedizione alla materia, volontà di superare l’ordinario programma scolastico e coraggio di mettersi in gioco sono l’anima del nostro gruppo: oltre a me, Massimo Mariaschi, Gabriele Contardi, Samuele Ghirardi, Luca Zatta, Caterina Albertini e Fabio Ziglioli”.

Aggiunge Caterina Albertini: “Il momento della classifica è stato carico di tensione e speranza e quando abbiamo scoperto di essere stati ammessi alla semifinale, la gioia è stata indescrivibile. Sono molto orgogliosa del percorso che abbiamo fatto soprattutto come squadra e sono sicura che, comunque andrà a finire, ricorderò quest’esperienza per sempre”.

Un risultato più che soddisfacente anche quello ottenuto dalla squadra che si è recata a Parma, guidata da Gabriele Parmigiani e composta da Giovanni Monchieri, Michele Galli, Emma Moscatti, Leon Nuredinoski, Caterina Premi e Cecilia Albertini. Questi ragazzi, quasi tutti del biennio, pur essendo alla loro prima uscita ufficiale, hanno condotto un’ottima gara, il che fa ben sperare per gli anni futuri.

Anche la squadra di neuroscienze dell’Aselli si è distinta per un’ottima prova nella fase regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze, organizzate dal Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre, e svoltasi il 15 marzo a Brescia.

Su circa un centinaio di studenti lombardi che avevano superato la fase locale, si sono classificati al terzo posto Luca Ferri (3FLSA) e al nono Elena Alessandrini (3CLSA). La valorizzazione delle eccellenze, al liceo Aselli, è una sfida quotidiana: gli straordinari risultati ottenuti nelle recenti gare scientifiche ne sono la conferma.

