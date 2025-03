Una Tac completamente integrata con l’intelligenza artificiale: presso il centro Sanitas Diagnostica Crema, l’ inaugurazione ufficiale di quello che è uno strumento diagnostico, realizzato da Canon Italia, non solo di altissima precisione e di una velocità unica, ma anche di un mezzo destinato a cambiare la modalità di approccio all’esame per il paziente.

“Con questo strumento si hanno il 50% in meno di esposizione alle radiazioni ionizzanti rispetto a un macchinario tradizionale” ha detto il dottor Mario Crispino, neuroradiologo della struttura. “Una macchina completamente integrata con l’intelligenza artificiale” dice Francesca Pinto di Canon Italia.

Presenti i vertici della struttura di via Stazione ma anche il mondo politico territoriale, tra cui la deputata della Lega Silvana Comaroli: nel 2024 Sanitas Gruop ha erogato 10500 esami di risonanza magnetica, 6500 tac. Posizionandosi quindi tra i leader territoriali di erogazione di questi servizi.

La mission di Sanitas Diagnostica Crema è sempre stata chiara e ambiziosa: fornire prestazioni sanitarie di alta qualità. “Un investimento importante ma che ripagherà tutti dal punto di vista qualitativo” ha concluso il direttore sanitario Michele Cartisano.

Per raggiungere questo obiettivo, la struttura ha costantemente investito nell’innovazione, acquisendo le tecnologie più avanzate disponibili nel campo della diagnostica per immagini e rinnovando regolarmente le proprie apparecchiature per garantire standard elevati.

