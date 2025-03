È partito da piazza della stazione il corteo di Libera per la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, a cui hanno partecipato circa 700 studenti delle scuole superiori di Cremona.

I giovani, con manifesti e slogan, hanno sfilato in modo pacifico per sottolineare il valore storico, istituzionale e sociale sia della lotta alle mafie sia della memoria delle vittime delle mafie. Presenti tutte le scuole della rete CPL (Centro promozione legalità) con l’iniziativa che è stata promossa dall’Istituto scolastico Torriani.

“Noi come Centro di Promozione della Legalità ci diamo come obiettivo quello di sensibilizzare quanto più possibile il valore della lotta alle mafie”, spiega la dirigente del Torriani Simona Piperno, aggiungendo che occorre far sì che i ragazzi capiscano l’importanza di ribellarsi alla violenza, con la denuncia come prima forma di ribellione.

La Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie giunge alla sua trentesima edizione. La Giornata è riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017 ed è una giornata che costituisce un punto di arrivo e di ripartenza, in cui dare spazio anche alla denuncia della presenza delle organizzazioni criminali in ogni ambito della società.

