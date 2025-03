Pittura, scultura, fotografia, l’arte contemporanea invade e colora i padiglioni di CremonaFiere. Alla terza edizione di Cremona Art Fair, rassegna dedicata all’arte contemporanea 58 espositori hanno messo in mostra la loro arte.

Il percorso espositivo di Cremona Art Fair si costruisce su tre sezioni e insiste sul rapporto tra moderno e contemporaneo e di come il passato influenzi il futuro. Così la pop art incontra gli eroi Marvel, le sculture primitive prendono vita grazie a nuove materie prime e oggetti della vita quotidiana trovano nuova linfa e funzioni sotto le sapienti mani degli artisti.

Massimo De Bellis, direttore CremonaFiere, ha commentato: “Un programma annuale che si è arricchito negli ultimi anni, nel caso di Cremona Art Fair è la terza edizione, in crescita: l’arte contemporanea era uno degli elementi che era stato abbandonato anni prima del Covid, quindi un buon modo per ricominciare, per portare nuovi argomenti e nuove tematiche all’interno del quartiere fieristico. La terza edizione è propedeutica evidentemente alla crescita e alla prosecuzione nei prossimi anni.”

L’arte, da sempre la porta d’accesso verso le emozioni più profonde dell’essere umano, diventa quindi una sfida per la fiera stessa, sempre alla ricerca di una proposta più variegata per stupire il pubblico.

De Bellis ha concluso: “Alla fine è uno degli scopi di noi organizzatori fieristici, riuscire a portare dei nuovi contenuti, dare una visione su quello che è il settore, su quali possono essere le nuove tendenze, è uno degli scopi delle manifestazioni”.

Lorenzo Scaratti

