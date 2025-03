Tra le giornate del 20 e del 21 marzo i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona hanno denunciato, per ben 2 volte, un uomo di 37 anni, pluripregiudicato, per evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale. Il primo episodio risale alla serata del 20 marzo, quando i militari, intervenuti per una lite tra condomini, non hanno trovato l’uomo in casa, dove avrebbe dovuto essere in quanto sottoposto agli arresti domiciliari.

Qualche giorno prima, infatti, era stato arrestato per un altro episodio di resistenza a pubblico ufficiale dove un carabiniere era stato lievemente ferito. La sera del 20 marzo, il 37enne è poi ricomparso insieme alla madre 49enne. Entrambi, quando hanno visto i militari, hanno cominciato ad inveire contro di loro, con il 37enne che ha dato in escandescenze. Per questo si è beccato una denuncia, sia per evasione che per resistenza a pubblico ufficiale.

Il secondo episodio risale invece alla mattina successiva, il 21 marzo, quando una pattuglia della Radiomobile è intervenuta su segnalazione di un vicino di casa. Il 37enne era ancora fuori dalla propria abitazione, in evidente stato di alterazione. Anche in questo caso ha opposto resistenza ai militari, che sono riusciti a calmarlo e a riportarlo in casa. Per lui, altra denuncia.

© Riproduzione riservata