La sera del 21 marzo i carabinieri di Bagnolo Cremasco hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal tribunale di Cremona nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori e sequestro di persona. Vittima, la sua ex moglie. Già in passato, l’indagato, durante un periodo di convivenza dopo il divorzio, avrebbe tenuto condotte vessatorie verso la donna. Alcuni giorni fa, di sera, la ex moglie era salita sulla sua auto, e lui, senza farsi vedere, si era nascosto nell’abitacolo.

Poi l’aveva afferrata per i capelli e bloccata, minacciandola di morte con della benzina che aveva in un contenitore. La donna aveva provato a scappare, ma era stata bloccata e trattenuta in macchina. Poi lui aveva costretto la vittima ad andare in auto in un luogo appartato. Qui la donna era riuscita a farlo calmare e alla fine l’uomo aveva gettato in un fosso il contenitore di benzina e aveva lasciato libera la ex moglie, terrorizzata.

Una volta sola, la vittima ha chiesto l’intervento dei carabinieri, ai quali ha raccontato l’accaduto e ciò che aveva già subito in passato senza mai averlo denunciato. L’ultimo episodio le ha fatto cambiare idea. Contro l’ex marito è stata quindi sporta una querela. Durante le indagini, i carabinieri hanno svolto gli opportuni accertamenti, recuperando anche il contenitore di benzina nel luogo indicato dalla vittima.

In passato l’indagato aveva tenuto un comportamento autoritario verso la donna, senza però usare violenza. Qualche giorno fa, invece, avrebbe perso la testa. Tenuto conto dei gravi indizi di colpevolezza acquisiti sul suo conto, tali da richiedere una misura cautelare, il gip, valutando l’intensità dei fatti, l’incapacità di autocontrollo, l’aggressività e il pericolo di reiterazione del reato, ha emesso l’ordinanza con cui ha disposto la custodia cautelare in carcere, immediatamente eseguita.

© Riproduzione riservata