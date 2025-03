C’è una data impressa nella memoria di tutti i tifosi della Cremo: il 24 marzo 1903, giorno in cui venne fondata la gloriosa società grigiorossa. L’Unione Sportiva Cremonese, dunque, sta per compiere 122 anni, un traguardo formidabile per uno dei club più antichi del calcio italiano.

Alla trattoria “La Varesina” di piazza Sant’Angelo fu un gruppo di amici a far nascere la mitica Uessecì, con Emilio Faia primo presidente e i colori bianco e lilla (poi diventati grigio e rosso) scelti in un primo momento per distinguerla. Da allora sono stati tanti i traguardi raggiunti e i successi conquistati.

122 anni di storia ininterrotta, caratterizzata anche da personaggi divenuti mitici. Dal portiere Giovanni Zini, al quale è intitolato lo stadio di Cremona e che perse la vita durante la Prima Guerra Mondiale, a grandi campioni che grazie alla Cremo hanno spiccato il volo: Giacomo Mari da Vescovato, Pasquale Vivolo, Franco Zaglio, Erminio Favalli, Aristide Guarneri, Emiliano Mondonico, Antonio Cabrini, Cesare Prandelli, Gianluca Vialli, per citarne soltanto alcuni.

Otto partecipazioni al campionato di Serie A e 33 a quello di Serie B per la Cremo, con il punto più alto toccato il 27 marzo 1993 nel tempio di Wembley, con Gigi Simoni in panchina, grazie alla conquista della Coppa Anglo-Italiana contro il Derby County durante l’era Domenico Luzzara, presidente per più di trent’anni.

E infine il presente, con il Cavalier Giovanni Arvedi al timone dal 2007, la rinascita, la conquista della Serie B nel 2017 e il grande ritorno in A nel 2022, la costruzione di un centro sportivo invidiato in tutta Italia e i lavori che hanno reso lo stadio Zini un gioiellino.

122 anni di storia del calcio. Una società che ha sempre potuto contare sull’amore e la passione, tramandati di padre in figlio, generazione dopo generazione, di una tifoseria unica e intramontabile.

Mauro Maffezzoni

