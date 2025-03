Prosegue la rassegna di grandi classici la domenica su CR1 (canale 19, ore 21). Il titolo di questa sera è la commedia Il padre della sposa, con protagonisti Spencer Tracey e una giovanissima Elizabeth Taylor.

La pellicola, datata 1950 e girata in bianco e nero, fa parte delle 100 migliori commedie americane di tutti i tempi, secondo l’American Film Institute. Del film esiste anche un sequel, girato l’anno successivo con lo stesso cast: Papà diventa nonno – peraltro in programmazione su CR1 per la domenica successiva – e un remake del 1991.

La trama

Stanley Banks, un tranquillo avvocato della media borghesia, deve fronteggiare l’improvviso matrimonio della figlia. Mentre la ragazza progetta una fantastica cerimonia, il genitore, che preferirebbe una cerimonia intima e poco dispendiosa, è combattuto fra la gioia per l’avvenimento e la presa di coscienza dell’inarrestabile passare del tempo.

Regia di Vincente Minnelli.

Con Spencer Tracy, Elizabeth Taylor, Joan Bennett, Billie Burke.

