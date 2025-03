Cieffe – partner strategico dei principali brand mondiali del lusso nella confezione di capi prêt-à-porter di alta gamma – La Nuvola, cooperativa sociale di Orzinuovi (BS) impegnata nel supporto e nell’assistenza a persone in condizioni di fragilità, e Fondazione Sagittaria, attiva nella promozione di servizi dedicati alla salute mentale, avviano un progetto di collaborazione che coniuga sostenibilità ambientale e inclusione sociale.

Il progetto – denominato Kumo, parola giapponese che significa nuvola – vede al centro la realizzazione di una linea di borse e accessori a partire da tessuti e materiali di recupero o inutilizzati forniti da Cieffe Milano. I manufatti vengono confezionati nel laboratorio di cucito Kuci(A)mo, gestito dal centro diurno La Cascina – parte di cooperativa La Nuvola – e poi proposti presso l’hub “Il Negozio” della cooperativa stessa, un luogo diventato negli anni punto di incontro con la comunità, nel quale sperimentare diverse attività. Kumo è nato dall’incontro tra Cieffe Milano, La Nuvola e Fondazione Sagittaria e dalla loro condivisione di valori e principi comuni, con l’obiettivo di fare rete per permettere ad ogni persona di esprimere e sviluppare il proprio potenziale attraverso lo scambio di know-how e competenze, creando connessione e un senso di comunità che abbatte le barriere e sviluppa fiducia e consapevolezza. La collaborazione si è sviluppata a partire dall’intuizione e dalla visione di Enza Gallina – fondatrice e attuale Presidente di Cieffe – che, dopo la presentazione di una prima linea di manufatti Kumo già promossa da Fondazione Sagittaria e La Nuvola in occasione della Fiera di Orzinuovi – ha colto l’opportunità di unire competenze e valori per dare vita a una sinergia innovativa. Il progetto si inserisce nell’ampio impegno ESG di Cieffe e nel contesto del Piano Strategico per lo Sviluppo Sostenibile del Gruppo che, da sempre, promuove i valori della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale e della vicinanza al territorio, pienamente condivisi anche da La Nuvola e Fondazione Sagittaria e parte integrante delle due Onlus.

Con l’avvio del progetto Kumo e della diffusione della linea di creazioni omonima, l’upcycling tessile, già tradizionalmente promosso da Cieffe, si arricchisce di una forte connotazione sociale, sia a favore delle persone in condizioni di fragilità – che possono avere un’ulteriore opportunità di essere parte attiva nel tessuto collettivo – sia nei confronti del territorio, per lo sviluppo di nuove collaborazioni con enti e associazioni locali su temi sensibili come l’economia circolare e la Diversity & Inclusion

