Una chiesa nella penombra, un tramonto nella campagna cremonese, una preghiera al lume di candela, una coppia di anziani in riva al mare, una pesa sul tavolo di una cucina, un ponte sospeso sul nulla, una cima innevata, la nebbia, una spirale di ferro, una rosa appassita, il fuoco in un camino, una luce all’orizzonte, Amore e Psiche, il Casinò di Las Vegas, un pozzo profondo, biscotti golosi, il libro della legge, il palazzo di giustizia, un calice rosso sangue, i murales del sottopasso che porta all’Itis, l’ipocrisia rappresentata e fotografata in classe.

Per il Dante Dì le terze Liceo Scienze Applicate del Torriani, coordinate dai docenti Andrea Sozzi e Riccarda Gavazzi, hanno realizzato una trentina di scatti a tema “La Giustizia in Dante”. Una iniziativa organizzata a livello nazionale dalla Statale di Milano per celebrare il Dante dì.

