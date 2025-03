Un uomo di 36 anni è finito in carcere dopo che, nel giro di tre giorni si è reso protagonista di due evasioni dai domiciliari e di tre episodi di resistenza a pubblico ufficiale. Inizialmente, a causa del suo comportamento, era stato denunciato più volte all’Autorità Giudiziaria da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona.

Gli stessi Carabinieri, a seguito di questi recenti e gravi episodi, avevano chiesto all’Autorità Giudiziaria l’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, visto che sempre più frequentemente si stavano verificando interventi che lo vedevano coinvolto in stato di alterazione e, quindi, pericoloso. Una richiesta accolta dal giudice, che ne ha disposto l’accompagnamento in carcere.

Tutto era iniziato qualche giorno fa quando il 36enne, pluripregiudicato, durante un controllo da parte dei militari nelle vie del centro, aveva dato in escandescenze, scagliandosi sui militari.

In quell’occasione, nella quale un Carabiniere era rimasto ferito ad una mano, il 36enne era stato arrestato per resistenza e, dopo una notte passata nella camera di sicurezza della caserma Santa Lucia, era stato processato per direttissima ed era finito, appunto, ai domiciliari.

Nel giro delle 24 ore successive lo stesso uomo si era reso protagonista di ben due evasioni dalla sua abitazione, con altrettanti episodi di resistenza a pubblico ufficiale. Di qui, la decisione di aggravare la misura cautelare.

