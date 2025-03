Ennesima discarica a cielo aperto scoperta in città, stavolta in via San Rocco, dove nella mattina di lunedì è intervenuto il nucleo ambientale della Polizia Locale, con due pattuglie (4 agenti), insieme ai tecnici di Arpa Lombardia. L’area, collocata all’incrocio con via dei Ciliegi, è stata posta sotto sequestro.

Gli investigatori, che stanno verificando la situazione, hanno identificato il proprietario del terreno, che verrà indagato e che dovrà rispondere del reato di smaltimento illecito.

La scoperta è stata dovuta ad alcuni residenti, che hanno notato la mole di rifiuti abbandonati nell’area: lamiere, teli, spazzatura di vario genere, e addirittura una barca.

La discarica verrà poi risanata e bonificata nei prossimi giorni.

