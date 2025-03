A Pizzighettone, uno stranissimo alone luminoso con una forma spirale è stato avvistato nel cielo notturno destando enorme curiosità.

Alle ore 21:00 di questa sera, guardando tra le stelle, alcuni cittadini hanno notato e fotografato dal balcone questo evento straordinario che a primo impatto sembra un effetto ottico, ma in realtà si dovrebbe trattare di un satellite in movimento (da Nord verso Est) che ha appena creato un effetto a spirale luminosa in cielo tagliando la costellazione dell’Orsa Maggiore.

Lo stesso fenomeno è stato fotografato in diverse aree del Nord Italia, da Treviso a Milano.

© Riproduzione riservata