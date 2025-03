Da venerdì 28 a sabato 29 marzo si terranno gli incontri della rassegna letteraria “Tra arte e letteratura” nella sede storica dell’associazione Amici dell’Arte – Famiglia Artistica (Adafa), in Via Palestro 32.

L’evento si svolgerà in modalità ibrida in quanto sarà possibile seguire gli appuntamenti anche in live streaming. Gli incontri si terranno dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’accesso è gratuito, prenotando il biglietto online a questo link.

L’apertura della manifestazione sarà dedicata ad una tematica quanto mai attuale: l’intelligenza artificiale. Gli organizzatori dell’evento Silvana Carolla e l’editore di Edizioni We, Nicola Bergamaschi, saranno presenti nel corso dell’intero evento.

Alla manifestazione parteciperanno anche Simone Fappanni, critico d’arte che racconterà l’arte di Cremona, e Roberto Centazzo e Maribel Oliveiro Barreto nel ruolo di “padrino” e “madrina”. L’evento è in collaborazione con Radio Brasil Som Mix Culturale di Simona Adivincula.

All’evento ci sarà un’area espositiva; seguirà la presentazione del libro e il firmacopie degli scrittori dell’agenzia Atomical.

L’associazione culturale LiBri sottolinea il legame tra la cultura del libro e le città coinvolte nel progetto #LiBriTour, con Cremona che racchiude le peculiarità e l’identità della sua storia antica e contemporanea.

Con l’hashtag #LiBri, il richiamo alla manifestazione diventa intuitivo anche nel linguaggio comune dei social network. La rassegna ha uno stile giovane, attuale, curioso e aperto. Una vetrina per dare voce alle produzioni di case editrici, autori, associazioni culturali e a tutti coloro che fanno e vivono di cultura, con un programma variegato e ricco di incontri, dibattiti, conferenze, volte alla promozione della lettura e non solo, in una serie di eventi per tutte le età. La rassegna letteraria intende favorire il coinvolgimento nel territorio di autorevoli esponenti del mondo editoriale.

Scrittori:

Orietta Bosch

Lucia Ferrigno

Maria Teresa Chechile

Federico Moccia

Maria Grazia Scorza

Patrizia Riello Pera

Igor Melis

Caterina Madda

Anna D’Auria

Daniele Ossola

Daniela Carmen Mainardi

Claudia Celé

Giuseppe Pulito

Marco Fumagalli

Elide Ceragioli

Marco Cibecchini

Margherita Bonfilio

Per informazioni:

Silvana Carolla |Tel: 324 7991236 | silvanacarolla.agent@gmail.com

