Vola l’export dei formaggi in Giappone: le esportazioni mettono a segno un +14% nel 2024. Per la prima volta in Giappone per far conoscere le eccellenze casearie italiane, è andato anche il cremonese Antonio Auricchio, presidente Afidop e presidente del Consorzio di Tutela del Gorgonzola Dop oltre che dell’omonima azienda.

Il servizio di Silvia Galli

