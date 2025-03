Per questa primavera l’Associazione Amici del Museo Ala Ponzone di Cremona ha ideato una breve rassegna di approfondimento sull’arte in alcune chiese della città, che verranno illustrate da tre storiche dell’arte cremonesi.

“Arte in Chiesa” vuole far conoscere il grande patrimonio artistico ancora conservato nei luoghi per i quali è stato realizzato, attraverso le parole di chi ha condotto approfonditi studi.

Giovedì 27 marzo alle ore 16.00 si terrà il primo appuntamento dedicato alla chiesa di Santa Lucia a cura della dott.ssa Silvia Cibolini, storica dell’arte e curatrice di una recente pubblicazione sulla chiesa. Presente il parroco don Antonio Bandirali. Sarà l’occasione per scoprire le origini della chiesa, una delle più antiche della città, ammirando le tracce della decorazione duecentesca ancora in loco e gli affreschi bembeschi che ornano le pareti di una parte dell’edificio.

Attraverso il racconto di Silvia Cibolini si potranno scoprire le vicende del collegio dei Chierici Regolari di Somasca che, per oltre due secoli, guidarono il complesso, aumentandone il prestigio e arricchendolo di opere d’arte; grazie alla committenza somasca vennero diffusi alcuni culti insoliti – come quello della beata Panacea – o legati a particolari devozioni popolari, quali l’Angelo Custode, che si affiancarono a quelli della Vergine e della Santa titolare dell’edificio. Si potranno, inoltre, ammirare alcune opere lignee, tra le quali il Compianto ligneo di Bartolomeo Griffini, e dipinti di scuola cremonese del XVI secolo, oltre alla grande tela del milanese Giovan Paolo Cucchi raffigurante San Girolamo Emiliani e alla pala dell’altare maggiore di Angelo Massarotti.

Di particolare interesse, la decorazione novecentesca, a fresco, che occupa la volta della navata maggiore oggetto di recenti restauri. La chiesa ospita anche uno degli organi più antichi della Diocesi, sul quale probabilmente ebbe modo di suonare il celebre musicista Tarquinio Merula.

Martedì 15 aprile alle ore 16.00 si terrà il secondo appuntamento dedicato alla chiesa di Sant’Agata a cura della dott.ssa Mariella Morandi, storica dell’arte e curatrice di una recente pubblicazione sulla chiesa.

Giovedì 22 maggio alle ore 16.00 si terrà il terzo appuntamento dedicato alla chiesa di San Marcellino e allo scultore Giacomo Bertesi a cura della dott.ssa Cele Coppini, storica dell’arte.

L’ingresso è gratuito e senza prenotazione.

© Riproduzione riservata