Molto positiva l’assemblea annuale dei soci della ProLoco di Grumello, svoltasi nella tarda mattinata di domenica 23 marzo. L’incontro si è aperto con la relazione della presidente Loredana Costa che ha fatto un rapido riepilogo degli eventi che la Pro Loco ha organizzato l’anno scorso, definito da Costa “intenso e ricco di soddisfazioni”.

Oltre alle manifestazioni che ricorrono più o meno in ogni annata, la presidente ha sottolineato che “ci siamo impegnati per organizzare eventi che celebrano la nostra identità e le nostre radici, orgogliosi inoltre di aver celebrato il 45° anniversario della ProLoco, un traguardo importante che rappresenta la dedizione di tutti coloro che hanno contribuito alla crescita e al consolidamento della nostra associazione.”

Non poteva mancare il ringraziamento a chi l’ha preceduta, “presidenti e ai fondatori della ProLoco, che con impegno e passione hanno avviato questo percorso, lasciandoci custodi di un’eredità preziosa che cerchiamo di portare avanti con lo stesso entusiasmo”, e il ricordo dei tre collaboratori scomparsi l’anno scorso.

Per celebrare il 45esimo, Costa ha ricordato che è stato pubblicato il volume “Da Rusalunga al Mulinel, dal Cantoon a la Furnas…e Bredi, aneddoti di vita passata narrati dall’amico Giovanni Gandolfi, alcuni dei quali già apparsi sul nostro periodico Agrumello..”

Dopo la lettura della relazione è intervenuto il segretario Enzo Cerruti che ha illustrato le varie voci del bilancio consuntivo 2024, di cui il consiglio direttivo, che si è impegnato molto per settimane per redigerlo, è soddisfatto. L’assemblea, che ha visto una buona partecipazione, l’ha approvato all’unanimità, così come ha poi fatto per quello di previsione dell’anno in corso. E’ stata, infine, ricordata la possibilità di donare il cinque per mille e la presenza dell’Ente in uno degli stand di FieraGrumello che si terrà sabato 26 e domenica 27 aprile.

