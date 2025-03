Hamdan Ballal rilasciato, regista ‘No Other Land’ torna libero

(Adnkronos) – Hamdan Ballal, co-regista del documentario premiato con l’Oscar ‘No Other Land’, è stato rilasciato oggi, martedì 25 marzo, da Israele e ”sta andando a casa sua per riunirsi con la famiglia”. Lo rende noto il suo avvocato, al quale Ballal, arrestato ieri sera in Cisgiordania, ha raccontato di essere stato ”ammanettato, bendato e picchiato tutta la notte in una base militare” dell’esercito israeliano.