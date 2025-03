Paura, verso le 17 di oggi pomeriggio, in uno stabile di via Bonomelli al civico 42 per un incendio scoppiato in un’abitazione al primo piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze e un’auto medica dei vigili del fuoco.

Quattro le persone che sarebbero rimaste intossicate dal fumo: tra i coinvolti ci sono due bambine di 6 e 7 anni e i due nonni, lui di 73 anni e lei di 75. Tutti sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale per accertamenti.

Nessuno, per fortuna, è in gravi condizioni. Solo un grande spavento. In casa c’era anche un gatto per il quale è stato chiamato il veterinario. Nessuna conseguenza per l’animale.

Via Bonomelli è stata chiusa al traffico il tempo necessario per spegnere le fiamme e ripristinare la sicurezza.

L’appartamento è stato dichiarato inagibile. Da stabilire le cause che hanno provocato il rogo.

S.P.

© Riproduzione riservata