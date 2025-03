Paolini-Linette: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo Jasmine Paolini. La tennista azzurra sfiderà oggi, martedì 25 marzo, la polacca Magda Linette, numero 34 del ranking Wta, nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Paolini, numero sette del mondo, va a caccia della semifinale dopo aver battuto nell’ultimo turno la giapponese Naomi Osaka, mentre Linette ha superato, a sorpresa, l’americana Coco Gauff, numero tre del ranking.

La sfida tra Paolini e Linette è in programma oggi, martedì 25 marzo, non prima delle 19 ora italiana. Sono tre i precedenti tra le due tenniste: la polacca è in vantaggio 2-1 con l’azzurra. L’ultima sfida risale allo scorso settembre, quando Linette eliminò Paolini dal Wta di Pechino. In precedenza l’azzurra aveva vinto alle Olimpiadi di Parigi, mentre nel primo scontro tra le due era stata ancora la polacca a prevalere, a Birmingham nel 2023.

Paolini-Linette sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su SuperTennis.