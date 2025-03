Il progetto, predisposto dal Comando della Polizia Locale, che prevede l’acquisto di una una nuova postazione di video controllo (videowall) per un valore complessivo di 54.980 euro, ha ottenuto un cofinanziamento di 20.000 euro da parte di Regione Lombardia e potrà ora andare a buon fine. Il Comune di Cremona aveva infatti a suo tempo partecipato ad uno specifico bando regionale a favore dei Comuni per l’acquisto, tra l’altro, anche di strutture fisse o mobili per l’ammodernamento e il potenziamento della centrale operativa.

L’acquisto si inserisce in una ben più ampia strategia organizzativa e gestionale che il Comando sta da tempo realizzando. In particolare, si è molto lavorato per intercettare finanziamenti riguardanti l’implementazione dell’attuale sistema di videosorveglianza, nonché per un miglioramento della qualità del sistema che ne permette il funzionamento.

Sono stati infatti ottenuti cospicui fondi ministeriali (circa 360.000 euro complessivi di cui 100.000 euro di cofinanziamento comunale) che consentiranno la collocazione di 17 videocamere di nuova generazione entro quest’anno, un’implementazione che permetterà il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino in ulteriori punti valutati come strategici e sensibili.

A questo si aggiungono anche la revisione e l’efficientamento del sistema e delle metodologie di manutenzione dell’impianto stesso. Un maggiore flusso di immagini e di dati richiede infatti la sostituzione del videowall esistente, che presenta alcune criticità, in modo da rendere sempre più dinamico il funzionamento della Centrale Operativa e, di conseguenza, facilitare il lavoro di controllo svolto dagli agenti che vi prestano servizio.

“L’arrivo del nuovo videowall alla Centrale Operativa è un altro ottimo risultato per il Comando di Cremona”, commenta l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Santo Canale, che aggiunge: “Ad oggi il tema della strumentazione digitale è sempre più importante in quanto permette la ricostruzione di episodi di violenza e atti vandalici, nonché di sinistri stradali. Avere una strumentazione all’avanguardia permetterà l’utilizzo di maggiori specifiche tecniche come, ad esempio, una maggiore risoluzione che consentirà una più rapida identificazione delle persone coinvolte”.

