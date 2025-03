Un esempio di eccellenza nei rapporti con i partner bancari e nella sostenibilità economica. Con questa motivazione è stato riconosciuto a Multitrax l’importante Credit Reputation Award 2025, il premio organizzato da MF CentraleRisk che consacra le imprese che nel 2024 si sono distinte per puntualità e trasparenza nei rapporti con gli istituti di credito.

L’assegnazione del premio non si basa sulla valutazione soggettiva di una giuria, ma sull’analisi scientifica dei dati di bilancio e dei dati provenienti dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia. Secondo l’algoritmo, Multitrax è “Impresa Top per puntualità con il Sistema Bancario”: un attestato di solidità aziendale e di affidabilità nel tempo nei confronti di partner e fornitori.

L’azienda di Cremona, punto di riferimento in Italia nel settore dei rimorchi e semirimorchi, si era già vista riconoscere il Credit Reputation Award nel luglio 2024 per la prima tappa trimestrale. Dopo aver confermato l’elevato score nel corso dell’intero anno, Multitrax ha potuto conseguire l’encomio finale che le permette di entrare nel club delle imprese virtuose per la gestione finanziaria precisa e strategica.

La cerimonia di consegna dei premi si è svolta giovedì 20 marzo a Milano, alla presenza delle 130 imprese vincitrici provenienti da tutti i settori della industry italiana: trasporti, logistica ma anche acciaio, retail, servizi e moda.

Questo il commento dell’amministratore unico di Multitrax, Alberto Maggi: “Fregiarsi del Credit Reputation Award è un motivo di orgoglio, non solo perché vengono premiati l’impegno e la dedizione di tutto il team, ma perché questo titolo riconosce la nostra identità di azienda affidabile negli anni. Multitrax opera in un settore in cui la dimensione temporale ha un’importanza strategica: un semirimorchio in Italia ha un ciclo vita medio di 18 anni. In questo lungo periodo, i nostri Clienti sanno che possono contare su un partner solido, che opera con continuità, puntualità e precisione, garantendo un servizio della massima qualità. La sostenibilità economica, unita alla sostenibilità ambientale e sociale, sono i valori aggiunti che siamo felici di garantire alla committenza”.

GOVERNANCE E SOSTENIBILITA’ IN MULTITRAX

Il Credit Reputation Award di MF CentraleRisk è il culmine di un processo che ha visto Multitrax consolidare la propria realtà d’impresa con un’attenzione particolare ai principi ESG (ovvero ambientali, sociali e di governance).

Nel 2022 l’azienda è diventata Società Benefit, affiancando agli obiettivi di profitto la missione di creare un impatto positivo per la società e l’ambiente. Coerentemente, Multitrax ha adottato il Codice Etico, che regola le norme di comportamento di coloro che cooperano con l’azienda, il Codice Condotta Fornitori, che mira a costruire un ciclo di approvvigionamento sempre più sostenibile, e – nelle scorse settimane – il Modello Organizzativo 231, volto alla prevenzione dei reati, alla riduzione dei rischi operativi e a una gestione aziendale all’insegna della trasparenza.

Per la virtuosità nei pagamenti verso i fornitori, l’azienda di Cremona è stata insignita nel luglio 2022 del titolo di CRIBIS Prime Company (attualmente detenuto dal 7,6% delle oltre 6 milioni di imprese italiane), mentre nel novembre 2024 ha festeggiato il primo posto tra le aziende italiane nella categoria Trasporti e Logistica per crescita durante il decennio 2013-2023, titolo attribuito dal Financial Times, la più importante testata economica europea.

