Il Liceo Scientifico “G. Aselli” ha ospitato un incontro di LAB DAY, che ha coinvolto un gruppo di studenti di alcune scuole superiori della provincia di Cremona, nell’ambito del Progetto LAIVin promosso e sostenuto da Fondazione Cariplo, Associazione Culturale Etre, Cooperativa Sociale Alchemilla. Il Progetto promuove la partecipazione ed il protagonismo culturale giovanile attraverso i linguaggi artistici contemporanei con particolare attenzione al Teatro e alla Musica.

Il LAB DAY porterà alla progettazione collettiva di un’opera partecipata, un murale presso la scuola media Diotti di Casalmaggiore, a partire dalla parola chiave “SPECCHIARSI”, sviluppando il tema della conoscenza di sé e della conoscenza dell’altro. Protagonisti della mattinata, studentesse e studenti delle scuole della provincia di Cremona partecipanti al Progetto LAIVin, condotti da Marco Cerioli, artista cremonese autore di numerosi murales nella nostra città, che si autodefinisce “artigiano” della street art.

Una mattinata intensa, tra una “lezione” sulla street art e i suoi linguaggi e l’elaborazione di un logo da parte di ogni studente, che ha visto la partecipazione entusiasta dei ragazzi. “E’ stata un’esperienza nuova e divertente, Marco è stato simpaticissimo e competente”; “ho tirato fuori molto di più di quanto mi aspettassi, è stato un bel gioco di pensiero”, sono alcune delle reazioni a caldo dei ragazzi.

A questo primo incontro ne seguiranno altri e il murale progettato sarà realizzato, con l’impiego di tecniche proprie della street art, da rappresentanze studentesche delle scuole della Lombardia e del Verbano Cusio Ossola che parteciperanno al FESTIVAL LAIVin ACTION che si terrà a Casalmaggiore nel prossimo mese di maggio.

Al LAB DAY hanno partecipato: Alberto Bandera, Nina Carrasquilla Grisales, Marta Cristofolini, Alice Di Giovanni, Harmeet Kaur, Avissi Sidoine Konan, Giovanni Pistoia, Matilde Zatti, Flynn Rugginenti per il Liceo “G. Aselli”; Yousef Abdou, Giuseppe Lamanna, Giorgio Pabini, Ulisse Vianelli per la Scuola Edile Cremonese di Cremona; Ivan Addezio, Cristian Bazzoni, Laura Boldrini, Chiara Buanne, Matilde Bucciarelli, Pietro Cassinotti, Valentina Cirelli, Asia Penci per l’I.I.S. “Romani” di Casalmaggiore.

Presenti anche gli operatori culturali Fabrizio Caraffini e Donatella Bertelli di TEATRO ITINERANTE, Massimo Cauzzi dell’Ass.ne EMMECI, Marco Goi per l’Ass.ne TEATRO DEI GRANELLI oltre alla Prof.ssa Elisa di Gesaro referente del progetto LAIVin del Liceo “G. Aselli”.

