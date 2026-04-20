Aggressione a 40enne, proseguono le indagini. Presto alloggio protetto per la vittima

Proseguono le indagini sull’aggressione subita da una 40enne da parte di un uomo che la stava ospitando in attesa dell’ottenimento del permesso di soggiorno. I Carabinieri di Cremona e di Robecco d’Oglio, che stanno seguendo il caso, hanno sentito la vittima proprio in queste ore. La sua testimonianza sarà fondamentale per il buon esito degli accertamenti.

La vicenda risale alla notte tra giovedì e venerdì. Come lei stessa ha raccontato, aveva già notato delle attenzioni inopportune da parte dell’aggressore, un uomo con moglie e figli. Proprio per questo aveva espresso la volontà di trovarsi un’altra sistemazione.

Quella sera l’uomo ha tentato un approccio fisico con lei. Al rifiuto della donna, ha dato in escandescenze, iniziando a colpirla con calci e pugni. Poi l’ha afferrata per i capelli e le ha sbattuto la testa contro il muro e contro l’armadio.

A salvarla sono stati dei vicini di casa che, attirati dalle urla, sono arrivati in suo soccorso e hanno chiamato i Carabinieri. L’uomo si è quindi dato alla fuga, mentre i militari, intervenuti sul posto, l’hanno accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

La donna, assistita dall’Associazione Immigrati Cittadini Onlus di Cremona per le procedure di ottenimento dell’asilo, verrà presto ospitata in un luogo protetto.

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