Cultura e spettacoli
Amii Stewart, cresce l'attesa per stasera: si apre la nuova edizione di CremonaJazz
Auditorium del Museo del Violino sold out per il concerto evento della cantante, voce iconica della musica internazionale
Cremona si prepara ad accogliere una delle voci più iconiche della musica internazionale: Amii Stewart. L’artista sarà protagonista sul palco dell’Auditorium Giovanni Arvedi questa sera alle ore 21, con il concerto “A New Line on the Horizon”, evento di apertura dell’undicesima edizione di CremonaJazz.
Il concerto, che si preannucia sold out, rappresenta una vera e propria anteprima per la rassegna che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama jazz italiano.
La scelta di affidare l’apertura ad Amii Stewart conferma la volontà del festival di unire grandi nomi internazionali e qualità artistica, offrendo al pubblico esperienze musicali di alto livello.
© Riproduzione riservata