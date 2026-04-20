Cronaca
Molestie al parco delle Colonie Padane: 69enne rintracciato e denunciato
Nei guai è finito un rumeno. Nei suoi confronti è stata adottata la misura di prevenzione dell’avviso orale e un ordine di allontanamento
Questa mattina, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, le Volanti della polizia sono intervenute nei pressi del parco delle Colonie Padane in quanto era stata segnalata la presenza di un cittadino rumeno di 69 anni, residente in città, che manifestava atteggiamenti molesti nei confronti degli utenti del parco.
L’uomo è stato rintracciato in poco tempo dagli agenti che l’hanno accompagnato in Questura. Per il 69enne è scattata una denuncia per molestie.
Nei confronti dello straniero è stata adottata la misura di prevenzione dell’avviso orale del questore, nonché un ordine di allontanamento.
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