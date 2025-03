E’ scomparso all’età di 85 anni a Milano, il professor Angelo Mario Cirla, medico specializzato in allergologia, pneumologia e medicina del lavoro. Molto conosciuto e apprezzato, è stato per quindici anni direttore del Dipartimento malattie allergiche e del Dipartimento di medicina del lavoro del Maggiore di Cremona.

Dopo essere andato in pensione, aveva continuato a seguire i pazienti fino al 2023 presso l’ambulatorio di allergologia della Casa di cura San Camillo di via Mantova. Negli anni, Cirla è stato relatore in numerosi convegni di studio. E’ stato anche presidente del Rotary club Cremona. Con il sodalizio, aveva avviato una forte collaborazione con l’associazione La Tenda di Cristo, fondata da Padre Francesco Zambotti, che si occupa di lotta alla droga, aiuto per i malati di Aids e problemi di emarginazione. La moglie di Cirla, Paola, scomparsa prematuramente, era stata una collaboratrice dell’associazione.

Il professore, che abitava a Cremona, lascia tre figli: Piero, Alessandro ed Enrico. I funerali si svolgeranno domani a Milano alle 11 nella chiesa di San Pietro in Gessate.

