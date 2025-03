Prove in corso nell’Auditorium G. Arvedi per il concerto “Tra Oriente e Occidente” del pianista Ramin Bahrami, che giovedì sera si esibirà a Cremona nell’ambito di “STRADIVARIfestival – Il Pianoforte”, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e Mdv friends.

La città del Torrazzo aveva già applaudito in precedenza l’artista iraniano, celebre per la ricerca interpretativa che rivolge alla monumentale produzione tastieristica di Bach affrontata con la sensibilità cosmopolita che lo contraddistingue. In questa occasione propone un viaggio musicale che include diversi luoghi, epoche e stili, citando il Mozart ventiseienne durante il primo inverno viennese, le Mazurche di Chopin e altri autori quali Rachmaninov e Béla Bartók.

Mercoledì pomeriggio Bahrami, da sempre impegnato per la pace, ha dialogato con il pubblico nell’incontro in Sala Fiorini moderato dal direttore artistico Roberto Codazzi, durante il quale ha sottolineato come la musica possa diventare un ponte fra le culture. I biglietti per il concerto sono disponibili al botteghino di Palazzo dell’Arte.

