Torna dopo nove anni di assenza al Teatro Ponchielli di Cremona venerdì 28 marzo (ore 20.30) l’OSI – l’Orchestra della Svizzera Italiana diretta per l’occasione dal M° Michele Mariotti, insieme alla poliedrica violoncellista tedesca Raphaela Gromes, con un programma all’insegna dello stile e dell’eleganza, fra il Primo concerto per violoncello di Saint-Saëns, la Sinfonia Scozzese di Mendelssohn e un’incursione nel ‘900 della compositrice olandese Henriëtte Bosmans.

Una bacchetta d’eccellenza guiderà l’Orchestra della Svizzera italiana . Nella prima parte del concerto il Maestro Mariotti accompagnerà la violoncellista tedesca Raphaela Gromes in due brani per violoncello e orchestra dal differente destino. Il primo, Poème, della compositrice olandese di primo ‘900 Henriëtte Boesmans, non ha avuto il riconoscimento fra i solisti che invece ha arriso al Primo concerto per violoncello in la minore di Camille Saint-Saëns, diventato un modello di stile ed eleganza nel suo genere.

Eleganza ed equilibrio di scrittura che non mancheranno nella seconda parte della serata, occupata dalla celebre Sinfonia Scozzese di Felix Mendelssohn, anch’essa nella tonalità di la minore: un grande viaggio nella Scozia romantica del compositore tedesco, innamorato dei romanzi di Walter Scott e dei luoghi del Macbeth di Shakespeare.

© Riproduzione riservata