Riparte la stagione dei treni storici della Fondazione FS in Lombardia. Il primo appuntamento è previsto per domenica 30 marzo con il ‘Lario Express’, il treno turistico da Milano Centrale a Como e Lecco. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, è promossa dall’assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani e con il supporto di Ferrovienord.

“Un’esperienza particolarmente gradita da migliaia di viaggiatori – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile – che decidono di scoprire le bellezze della nostra Lombardia a bordo di treni affascinanti e dal sapore antico. Continua, quindi, la proficua collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione FS, all’insegna di un modo innovativo di viaggiare, un piacere da condividere con amici e famigliari in grado di valorizzare luoghi iconici. La ferrovia, dunque, diventa volano strategico e privilegiato per un turismo ‘lento’ e alternativo, una mobilità dolce che conquista persone di tutte le età”.

Il calendario di quest’anno prevede 23 circolazioni per oltre 6.000 posti disponibili a bordo. Tra gli itinerari proposti, quelli con gli iconici treni trainati da locomotive vapore ma anche da locomotive elettriche d’anteguerra. Tornano dunque anche quelli che vedono Pizzighettone e Cremona come mete turistiche, il 2 e 16 novembre, rispettivamente per la Sagra ‘Fasulìn de l’öc’ e la Festa del Torrone (nella foto).

