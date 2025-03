“Voglio ordinare le pizze”, così a 10 anni salva la mamma dalla violenza del padre

(Adnkronos) –

Un bambino di 10 anni ha salvato sua madre e i suoi fratellini dall’aggressione del padre. Durante la violenza, il piccolo, di Latina, ha avuto la lucidità di avviare una chiamata al 112 e dire una frase utilizzata già in passato in situazioni simili, sperando che dall’altra parte capissero che aveva bisogno di aiuto: “Voglio ordinare delle pizze”. Una richiesta innocua, qualora fosse stata ascoltata in casa, che gli operatori del numero unico 112 hanno subito interpretato nel modo giusto. Da lì l’intervento dei carabinieri.

“Dietro quella frase in codice si nascondeva una storia di violenza e di sopruso”, ha spiegato su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha raccontato la storia. Poi ha aggiunto: “Un plauso sincero al coraggio di questo bimbo che ha saputo fronteggiare la violenza con l’amore e alla prontezza del nostro operatore del #Nue112 che ha consentito a questa famiglia di salvarsi”.