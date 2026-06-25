Riqualificazione campo da calcio dell’Oratorio San Bernardo, oltre 100 donatori

Oltre 100 donatori e una cifra importante già raccolta che permetterà di riqualificare gli spogliatoi: sono i primi risultati della raccolta fondi promossa dalla Polisportiva S.Ilario Asd per riqualificare il campo da calcio dell’Oratorio San Bernardo a Cremona, attualmente non utilizzato per le attività sportive.

Questa alleanza inedita tra oratori, che si concretizza nel progetto La Comunità in Campo, pensato per riportare lo sport e l’aggregazione al centro del Quartiere 5, è stata premiata dalla Fondazione Comunitaria che ha concesso un contributo ed in questi giorni è sostenuta da una raccolta fondi realizzata attraverso ‘Consolida’ il programma di crowdfunding solidale promosso da Credito Padano Bcc.

I primi 30 giorni di campagna hanno riscosso un grande successo: grazie alle donazioni di cittadini ed aziende è stato raccolto l’importo necessario per riqualificare gli spogliatoi; fino al 30 giugno la campagna prosegue con un nuovo obiettivo: sistemare le luci del campo.

È possibile sostenere il progetto e scoprire tutti i dettagli della campagna (inclusi i premi previsti per i donatori) visitando la piattaforma Idea Ginger alla pagina dedicata al progetto “La Comunità in Campo” (Link diretto https://www.ideaginger.it/progetti/la-comunita-in-campo.html).

Quello di San Bernardo è un campo glorioso, e come tanti spazi sportivi degli oratori della città, ha visto negli anni tanti ragazzi lottare per sfide infinite; tra questi ne possiamo ricordare uno in particolare: Erminio Favalli, storico giocatore e dirigente della Cremonese che ha militato anche nella Juventus e del Palermo, che proprio su quel campo ha dato i primi calci ad un pallone da calcio.

Ora questo campo può rinascere e permettere a tanti ragazzi di giocare, divertirsi, fare amicizia e vivere nuove emozioni sportive. “Vorremmo svolgere qui le attività con le nostre squadre esordienti e giovanissimi” dice Ettore Gabbani responsabile del settore calcio del S.Ilario, “ma siamo aperti anche ad iniziative che possano riguardare i più piccoli. La nostra è una proposta sportiva inclusiva che promuove lo ‘sport per tutti’ e siamo stati molto contenti dell’accoglienza che ci ha riservato la comunità di San Bernardo. Speriamo di costruire qualcosa di bello insieme”.

Il progetto ha raccolto sostegno da importanti realtà della città: Comitato di Quartiere 5, Federazione Oratori Cremonesi, Csi Cremona, Cooperativa Cosper e Ufficio Sport del Comune di Cremona. Per l’Assessore allo Sport Luca Zanacchi, “il progetto della Polisportiva S.Ilario è importantissimo perché si ripropone di riqualificare un impianto sportivo all’interno di un oratorio e quindi consolidare la possibilità di praticare sport di base per tanti bambini. Questo progetto avrà una ricaduta importantissima per la pratica sportiva della nostra città”.

La campagna ha ricevuto il supporto di tanti cittadini e famiglie, ma anche di alcune imprese, tra cui Calza Clemente srl, Ortopedia Macalli, Residence Brugnano e Confartigianato Imprese Cremona. Il crowdnfunding proseguirà ancora per pochi giorni. E’ possibile seguire l’andamento del progetto anche tramite la pagina Instagram polisportiva_s_ilario e il sito internet www.polisportivasantilario.it/ . Per informazioni è attiva la mail polisportivasilario@gmail.com

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