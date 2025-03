La quinta edizione di Formaggi & Sorrisi – Cheese & Friends Festival ha preso il via nel centro di Cremona.

L’evento, dedicato alle eccellenze casearie italiane, è ricco di appuntamenti tra i più attesi il Maxi Panino al Provolone che offrirà una merenda da record con un panino lungo oltre 10 metri, farcito con Provolone e la Grande Muraglia Lunare che sarà una spettacolare installazione casearia composta da un pannello lungo 2,5 metri e alto 1,2 metri, interamente decorato con mezzelune di provolone, offrendo un’attrazione visiva unica.

Immancabili, come sempre, gli stand gastronomici disseminati in tutto il centro con prodotti tipici tutti da scoprire. Non mancherà un tributo alla musica con l’evento Cheese Vinile, dove il maestro intagliatore Matteo Padoan realizzerà spettacolari incisioni su dischi di croste di Grana Padano, denominate in gergo “piatti”, omaggiando le canzoni simbolo dei grandi successi di Mina, per ricordarne e celebrare le sue origini.

I dischi intagliati saranno esposti come vere e proprie opere d’arte e si potrà assistere dal vivo alla performance dell’artista che inciderà nel formaggio, davanti agli occhi dei visitatori, uno dei titoli più rappresentativi della carriera della cantante.

La kermesse proseguirà, con numerosi appuntamenti e ospiti fino a domenica 30 marzo.

