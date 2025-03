Cremona ha ospitato una delle tappe del tour italiano di Agree Cap – For a zero emission future of rural areas, il progetto promosso da Kyoto Club con il contributo della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea. L’iniziativa mira a informare le nuove generazioni sulla Politica Agricola Comune (Pac), sulle strategie di decarbonizzazione in agricoltura e sulle nuove tecnologie sostenibili per uno sviluppo rurale più intelligente e rispettoso dell’ambiente.

Venerdì 28 marzo, oltre 130 studenti provenienti dagli istituti Stanga di Cremona e Crema, Tosi di Codogno (LO) e Dandolo di Corzano (BS) hanno preso parte a una visita-studio presso l’impianto di Cascina Pulita, un’azienda specializzata nella raccolta, recupero e valorizzazione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole. L’impianto persegue l’obiettivo di “zero rifiuti”, cercando di reinserire tutti gli scarti nel ciclo produttivo e riducendo al minimo lo smaltimento finale.

Durante la visita, gli studenti hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino il funzionamento di un modello di economia circolare applicato al settore agricolo, acquisendo consapevolezza sull’importanza della gestione sostenibile dei rifiuti e sulle piccole azioni quotidiane che ciascuno può compiere per contribuire alla tutela ambientale.

Successivamente, i partecipanti si sono trasferiti all’I.I.S. Stanga di Cremona per seguire il convegno La Pac, i cambiamenti climatici e la decarbonizzazione in agricoltura. Durante l’incontro, Eugenio Barchiesi, Coordinatore Attività Internazionali di Kyoto Club, ha approfondito il tema della transizione ecologica in agricoltura, mentre Carlo Piantoni, Responsabile area ambiente, territorio e educazione di Fondazione Cogeme Ets, ha presentato il progetto “Pianura Sostenibile”, attivo da oltre 15 anni nel sud-ovest bresciano per il monitoraggio e la governance ambientale del territorio.

Il progetto Agree Cap, attivo dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2025, prevede un tour in tutta Italia con meeting e webinar tematici, seminari e concorsi per le scuole superiori. L’obiettivo è creare una maggiore consapevolezza tra i giovani sulle sfide climatiche e sulle opportunità offerte dall’innovazione nel settore agricolo, promuovendo modelli produttivi più sostenibili e una gestione più efficiente delle risorse naturali.

Virginia Vergero, Responsabile Partnership di Cascina Pulita, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella tutela dell’ambiente, dichiarando: “È attraverso la loro conoscenza prima e le loro azioni dopo che potremo concretamente realizzare la transizione verso un modello produttivo sostenibile. Collaborazioni come quella con Kyoto Club sono fondamentali per costruire un futuro migliore”.

Anche Carlo Piantoni ha evidenziato il valore di queste iniziative per la formazione degli studenti: “Un progetto come Agree Cap, che porta gli studenti a conoscere esperienze concrete di sostenibilità, rappresenta un valore aggiunto per la loro crescita e professionalizzazione. Conoscere il territorio e le sue dinamiche permette di promuovere azioni mirate per migliorare la qualità della vita e favorire uno sviluppo sostenibile”.

L’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe in diverse località italiane, continuando a diffondere buone pratiche per un’agricoltura più verde e consapevole.

