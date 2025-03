Lutto a Castelvetro Piacentino: è morto Bruno Targon, ingegnere professionista e per anni anche professore al Vacchelli di Cremona.

Targon, molto conosciuto in paese, aveva 77 anni e combatteva da tempo contro la malattia. E’ stato per molto tempo attivo in paese anche nelle pratiche più legate al mondo della parrocchia. Lascia la moglie Beatrice e il figlio Paolo, che è stato candidato sindaco all’ultima tornata elettorale in paese.

fband

