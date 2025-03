Omar Pedrini e i quattro giorni di coma: “Ho perso la festa del papà”

(Adnkronos) –

Omar Pedrini lo scorso 19 marzo, nel giorno della festa del papà, si è sottoposto a una delicata operazione al cuore. Con un post pubblicato sui social, il cantautore bresciano ha raccontato di essere rimasto in coma farmacologico per 4 giorni, secondo la volontà dei medici.

Alla fine dell’operazione, i medici hanno ritenuto fosse necessario tenerlo sotto osservazione per quattro giorni. “Sono stato sedato per l’intervento il 19/03 alle ore otto ed ero convinto che, al mio risveglio avrei ricevuto il conforto e i pensierini dei miei figli”, racconta l’ex frontman della band Timoria. “Invece mi sono risvegliato 4 giorni dopo perché per un problema serio hanno deciso di tenermi in coma farmacologico per qualche giorno e mi sono risvegliato chiedendo della festa del papà ma era ben passata”.

Omar ha chiesto aggiornamenti sui principali avvenimenti: “Allora ho chiesto lumi sui giorni che avevo perso tipo il risultato dell’Italia, dei funerali del Dandy della mia famiglia bolognese Skiantos già che c’ero del compleanno di @io_berenice e ovviamente di quando sarei tornato ‘su’ in camerata”.

Per Omar è arrivato il momento della riabilitazione: “Ebbene oggi il grande giorno è arrivato e da qua in poi sarà solo riabilitazione per rimettermi presto e bene in forma. Dai telegiornali (non riesco ancora a leggere scusatemi) vedo che la situazione internazionale è sempre peggiore, l’uomo è cattivo e per fortuna Papa Francesco è uscito dall’ospedale. Prego”. E con la solita ironia che lo contraddistingue ha concluso: “Ora potete chiamarmi… Comar”.