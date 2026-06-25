Fuga in auto e droga lanciata durante l’inseguimento: denunciato 20enne

Un inseguimento per le vie di Cremona si è concluso con il sequestro di oltre 20 grammi di hashish e la denuncia di un giovane di 20 anni, rumeno ma residente in cittò.

L’episodio è avvenuto il 23 giugno nei pressi del cimitero cittadino, dove una Volvo S80, alla vista di una pattuglia impegnata nei controlli del territorio, si è allontanata rapidamente. Ne è nato un vero e proprio inseguimento lungo le strade cittadine.

Durante la fuga, uno degli occupanti del veicolo avrebbe lanciato un involucro dal finestrino. Dopo che gli agenti della Volante sono riusciti a bloccare l’auto, hanno identificato i due occupanti.

Ripercorrendo il tragitto dell’inseguimento, i poliziotti hanno recuperato il pacchetto gettato poco prima dal mezzo. All’interno vi era un panetto di hashish del peso di circa 22 grammi.

La sostanza è stata sequestrata e il ventenne, cittadino romeno residente a Cremona, ritenuto il detentore dello stupefacente, è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Per entrambi gli occupanti del veicolo è stato inoltre disposto l’avviso orale.

Un secondo intervento è stato effettuato nella mattinata del 24 giugno, quando un quarantenne italiano senza fissa dimora è stato controllato dalle Volanti della Questura mentre camminava lungo una delle principali arterie cittadine.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era destinatario di un foglio di via da Cremona emesso il 18 maggio, oltre che di un avviso orale. A suo carico risultava inoltre una misura cautelare di divieto di dimora nel comune di Cremona, disposta dall’autorità giudiziaria.

Il provvedimento era stato adottato dopo un precedente episodio avvenuto il 9 giugno, quando l’uomo, alla guida di un’auto già sottoposta a sequestro amministrativo e priva di assicurazione, non si era fermato a un controllo dandosi alla fuga. Raggiunto e bloccato dopo un inseguimento, era stato trovato in possesso di circa un grammo di cocaina.

Per la presenza in città nonostante i divieti imposti, il quarantenne è stato denunciato. La sua posizione sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria, che potrebbe decidere un aggravamento della misura cautelare già in atto.

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