Giornata di open day al campus di Santa Monica sede di Cremona dell’Università Cattolica dove si sono presentate ai nuovi studenti della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, di Psicologia e di Scienze agrarie, alimentari e ambientali presenteranno sia i corsi di laurea triennale sia quelli di laurea magistrale.

Durante l’evento, sono stati messi a disposizione i desk dei corsi di laurea per confrontarsi con i tutor e gli studenti sui contenuti di ciascun corso, e per ricevere informazioni sulla vita universitaria; desk informativi, per scoprire le opportunità e i servizi offerti dall’ateneo, come il Polo studenti, Cattolica International, EDUCatt, l’Ente per il diritto allo studio universitario, i Servizi per l’inclusione e lo Sportello Cr_U | Cremona Città Universitaria. A fare gli onori di casa Marco Allena, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza e Pier Sandro Cocconcelli, preside di Scienze agrarie, alimentari e ambientali. “Vivere lo spirito degli open day è importante per i futuri studenti” dice Cocconcelli “perchè si vede in primis il luogo fisico ma poi si ha sottomano tutto quello che è l’offerta e la vita universitaria”. Molti gli studenti presenti in questa giornata: “Anche il nostro campus è un’eccellenza” dice Allena “perchè è un ponte tra architettura del passato e voglia di futuro con i giovani studenti”. Che renderanno Cremona sempre più città universitaria.

Fb

© Riproduzione riservata