In attesa di trasferirsi nel Nuovo Campus nell’ex Caserma Manfredini il Polo cremonese del Politecnico di Milano organizza l’ultimo Open Day in quella che è stata la sede che lo ha ospitato negli ultimi 30 anni, dal 1995.

Martedì 8 Aprile aprirà per l’ultima volta le sue porte in Via Sesto per accogliere tutti gli studenti di scuola superiore e universitari che vogliono conoscere l’offerta formativa di una delle migliori università tecniche al mondo e affrontare con consapevolezza la scelta universitaria che influenzerà profondamente il loro futuro.

Il Politecnico di Milano, infatti, si afferma nuovamente tra le eccellenze accademiche globali nella nuova edizione del QS World University Rankings by Subject 2025, conquistando il 6° posto mondiale in Design, il 7° in Architettura e il 21° in Ingegneria. L’Ateneo rafforza così la propria leadership nei tre settori portanti che ne delineano l’identità e, allo stesso tempo, registra avanzamenti in tutte le aree disciplinari in cui è presente.

Fitto il programma degli appuntamenti previsti l’8 aprile, dedicati alle Lauree Triennali in Ingegneria Gestionale e in Ingegneria Informatica di mattina e alle Lauree Magistrali in Agricultural Engineering e in Music and Acoustic Engineering di pomeriggio.

Perché studiare oggi Ingegneria? Cosa fa un Ingegnere? Quali mansioni potrà ricoprire, una volta conseguito il titolo, un Ingegnere Gestionale? Quali sono gli ambiti di applicazione dell’Ingegneria Informatica oggi? L’ingegnere dell’agricoltura quali competenze ha? Come posso conciliare la mia passione per la musica con quella per l’ingegneria?

Per conoscere le risposte a queste domande e a molte altre sarà sufficiente partecipare alla presentazione dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale e agli incontri tenuti non solo da docenti ma anche da studenti, laureati e referenti aziendali che potranno offrire una panoramica completa dei contenuti dei diversi insegnamenti, degli obiettivi formativi e delle competenze richieste dal mondo del lavoro.

La stretta connessione con il mondo del lavoro sarà la protagonista di un appuntamento dedicato in cui saranno presenti Enrico Mainardi per Fondazione Next Generation 3C Ets ed Eleonora Baroni per Wonder SpA, due realtà che da tempo hanno instaurato una forte collaborazione con il Polo di Cremona, non solo ospitando studenti per attività di stage, ma proponendosi come finanziatori dei Percorsi Eccellenza e partner del progetto di mentoring, che associa ad ogni studente un Alumno (laureato) del Politecnico di Milano come mentor e guida nel percorso universitario.

Anche durante la presentazione del progetto di tesi svolto dall’Ing. Sofia Parrinelli, laureata in Music and Acoustic Engineering, interverrà l’Ing. Emanuele Ugolotti, referente dell’azienda – ASK Industries S.p.A. che l’ha ospitata per la stesura della tesi e che mantiene un rapporto di collaborazione con i docenti del corso.

Inoltre, un grande contributo sarà dato da studenti e laureati del Polo di Cremona che porteranno la loro esperienza personale raccontando il loro percorso formativo e lavorativo.

Non mancheranno momenti riservati alla descrizione del test di ammissione per accedere ai Corsi di Laurea Triennale e all’approfondimento sui requisiti per essere ammessi alle Lauree Magistrali. Presentazioni di progetti di tesi, seminari tematici e il racconto di come sono nate le start up, create da studenti del Corso di Agricultural Engineering, completeranno il programma dell’Open Day.

E, infine, per avere un assaggio di quella che può essere la vita universitaria oltre allo studio è meglio non perdere l’appuntamento con la Consulta Interuniversitaria di Cremona, organizzato in collaborazione con l’Informagiovani e con Marco Carabelli, il rappresentante del gruppo studentesco “Cremona Engineering Students” del Polo, per parlare di tutte le attività extra didattiche dedicate agli studenti. Interverrà all’incontro anche l’Assessore Luca Zanacchi per presentare le opportunità e le iniziative in ambito sportivo dedicate agli studenti universitari.

Il programma dettagliato dell’Open Day è pubblicato sul sito del Polo di Cremona www.polo-cremona.polimi.it. Per partecipare all’Open Day è necessario iscriversi entro domenica 6 aprile attraverso l’apposito form disponibile sul sito del Campus. Chi fosse impossibilitato ad assistere in presenza potrà seguire le iniziative on line, indicandolo al momento dell’iscrizione all’evento. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a orientamento-cremona@polimi.it.

PROGRAMMA DETTAGLIATO OPEN DAY



Appuntamenti Ingegneria Gestionale e Ingegneria Informatica

08.30 – 09.00 Accoglienza e ritiro welcome kit

09.00 – 09.20 Presentazione nuova sede del Polo di Cremona

09.20 – 10.20 Presentazione del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica con testimonianza di uno studente e di un laureato

10.20 – 11.20 Presentazione del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale con testimonianza di uno studente e di un laureato

11.20 – 12.10 Presentazione Percorsi di Eccellenza, Mentoring e mondo del lavoro con testimonianza di studenti, laureati e aziende

12.10 – 12.30 Non solo didattica: attività sportive e dell’Informagiovani del Comune di Cremona e del gruppo studentesco Cremona Engineering Students

12.30 – 13.00 Presentazione del test di ammissione per Ingegneria

Appuntamenti Agricultural Engineering

14.00 – 14.30 Accoglienza e ritiro welcome kit

14.30 – 15.30 Presentazione della nuova sede e del Corso di Laurea Magistrale in Agricultural Engineering con testimonianza di uno studente

15.30 – 15.50 Non solo didattica: attività dell’Informagiovani del Comune di Cremona e del gruppo studentesco Cremona Engineering Students

15.50 – 16.20 Seminario tematico “Nuove opportunità per la valorizzazione dei rifiuti agroalimentari”

16.20 – 16.35 Testimonianza laureato

16.35 – 17.00 Dall’università all’imprenditoria: esempi di startup

17.00 – 17.20 La robotica in Agricoltura: challenge e demo

17.20 – 18.20 Colloqui individuali “A tu per tu con un docente”

Appuntamenti Music and Acoustic Engineering

14.00 – 14.30 Accoglienza e ritiro welcome kit

14.30 – 15.30 Presentazione della nuova sede e del Corso di Laurea Magistrale in Music and Acoustic Engineering con testimonianza di uno studente

15.30 – 16.00 Illustrazione progetto di tesi e testimonianza laureato

16.00 – 16.20 Non solo didattica: attività dell’Informagiovani del Comune di Cremona e del gruppo studentesco Cremona Engineering Students

16.20 – 16.50 Presentazione attività Laboratorio in Sound and Music Computing

16.50 – 17.50 Colloqui individuali “A tu per tu con un docente”

© Riproduzione riservata