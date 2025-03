E’ la giornata dello sciopero dei metalmeccanici proclamato dai sindacati Fim, Fiom e Uilm. I lavoratori incrociano le braccia per otto ore in tutta Italia, manifestazione anche a Cremona in piazza Stradivari. Motivo: l’interruzione della trattativa per il rinnovo del contratto scaduto da quasi un anno e che ha portato complessivamente già a 24 ore di sciopero, e potrebbero essercene altre.

“Anche oggi siamo qua in piazza per rivendicare la nostra piattaforma del contratto nazionale” evidenzia Germano Denti, segretario Uil Cremona. “Nonostante ciò, le controparti non si sono ancora degnate di darci un tavolo e quindi di dare ascolto a quelle che sono le istanze di un contratto che è scaduto giugno del 2024”.

“Le difficoltà che stiamo avendo al tavolo delle trattative sono le difficoltà dal punto di vista prevalentemente economico” aggiunge Armando Generali, Fiom Cgil. “Noi ad oggi stiamo chiedendo 280 euro di aumento salariale, un aumento che andrebbe oltre l’adeguamento inflattivo e questo sta generando la chiusura da parte delle associazioni datoriali alle nostre richieste economiche. Loro vogliono darci solo ed esclusivamente l’adeguamento inflattivo, non un euro in più rispetto a quello che sarebbe previsto dall’adeguamento”.

“Possiamo dire che i lavoratori metalmeccanici e le lavoratrici metalmeccaniche, che non sono soltanto industria metalmeccanica ma anche Confapi, quindi piccola e media impresa, stanno aderendo e hanno capito l’importanza di questi scioperi a sostegno di un ritorno alla trattativa” conclude Monica Tonghini, Fim Cisl. “Abbiamo avuto una adesione agli scioperi precedenti molto alta, specialmente nella parte produttiva delle aziende. Oggi ci aspettiamo la stessa cosa”.

Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata