“Apocalisse: la speranza corre oltre il velo” è l’appuntamento che, martedì 1° aprile alle 16,30, nell’Aula Magna del campus di S. Monica, conclude il ciclo di incontri Audaci nella Speranza, promosso dal Centro Pastorale dell’Università Cattolica. Il momento prevede oltre all’intervento del biblista e docente di Teologia dell’Ateneo don Maurizio Compiani, l’inaugurazione della mostra “Apocalisse e cavalli. Le tele di Virginio Lini” che sarà presentata da Mariagrazia Teschi, giornalista della redazione cultura del quotidiano La Provincia.

Si tratterà di un dialogo tra narrativa biblica e arte pittorica che permetterà a quanti interverranno di cogliere un ponte che unisce la profondità di un libro di fede antico e, al tempo stesso, incredibilmente contemporaneo, alla creatività di un artista contemporaneo le cui opere riflettono allusioni e ricchezze antiche. Un suggestivo percorso dove la speranza emerge potente dalle parole scritte di un testo e dalle forme e colori impressi in tele.

All’appuntamento sarà presente lo stesso Virginio Lini, maestro d’arte di San Daniele Po, che vede nell’esposizione delle sue opere nel Campus di S. Monica un ulteriore riconoscimento per una lunga e infaticabile carriera artistica e una conferma dell’apprezzamento per quanto ha saputo creare. «Dipingere è sempre stata la mia grande passione» scrive Lini nel catalogo approntato dall’Università per l’occasione. «Sin da giovanissimo passavo nottate intere a disegnare e colorare con le tempere soggetti a volte di notevole complessità. Ho sempre dipinto ciò che mi piaceva; fuori da ogni schema merceologico, cercando di illustrare in modo crudo e a volte anche altamente drammatico la società che man mano mi girava attorno e come essa mutava nel tempo. Non so se il mio fu vero talento, di certo, è stata una travolgente passione che mi ha accompagnato per tutta la vita».

Proprio di tale passione tutti potranno essere partecipi sia all’inaugurazione (la partecipazione è libera e non richiede iscrizione) che in seguito. La mostra, infatti, sarà visitabile nei tempi in cui il campus è aperto, fino a domenica 11 maggio. L’ingresso è libero: da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 18,30. Sabato dalle 10,00 alle 17,30 e domenica dalle 15,00 alle 17,30.

